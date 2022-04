Laurence FAUTRAT

De formation juridique et sociale, j'ai acquis une expérience de près de 20 années dans le domaine de la Gestion au niveau d'un groupe leader de Retraite Complémentaire et de Prévoyance sur le territoire national (REUNICA). En février 2012, j'ai bénéficiée d'une mobilité interne au sein du Groupe. J’ai ainsi intégré la Direction des Activités Sociale de l’Ag2r La Mondiale (ex Réunica) en qualité de Conseillère Sociale que j’exerce actuellement à l’Espace Réunica Solidarité 7, rue Treilhard 75008 Paris. Avec le concours de près de 200 bénévoles, cette Association a pour objectif de développer des activités visant à préserver le lien social, accompagner la perte d'autonomie (lutte contre l'isolement, promotion du bénévolat et accompagnement au repositionnement professionnel) dont j’en suis la référente.