Avant tout photographe, mon activité s'articule sur deux axes :

-Les entreprises pour lesquelles je produit des images de pub, de catalogue et d’événements.

-Les particuliers a qui je m'adresse au travers d'ENVIE D'IMAGES, laboratoire et magasin situé à Bussy-Saint-Georges.

La photo de spectacle, les books et la photographie d'art font aussi partie de mes activités.



Mon site Pro : http://pro.enviedimages.com

Et aussi : http://studio.enviedimages.com

Mon site perso : http://patrice-fautrat.com



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Photo

Adobe Lightroom

Publicité

Photographie