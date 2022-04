Laurence FAUVEL DECROMBECQUE

- Manager confirmé dans le développement des Ressources Humaines et des Finances.

- Vice Présidente du Syndicat du Verre FRANCE

- Encadrement d'équipe

- Développement de la formation

- Organisation du Travail

- Négociation des accords avec les syndicats

- Présidence des CE, CHSCT

- Communication Inter Entreprise , région CCI et autres

- Tenue de la comptabilité des salaires

- Gestion des règlements fournisseurs et clients

- Établissement mensuel des prévisions de trésorerie, en coordination avec les structures concernées

- Domiciliation bancaire, ouverture des lettres de crédit.

- Réalisation du bilan et des Comptes de résultat







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel