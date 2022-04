Laurence FERRACCI

Directeur de programmes - Maîtrise d'ouvrage - Immobilier et Aménagement Urbain.



Architecte DPLG, ayant complété ma formation en droit immobilier à l’ICH Paris, je suis passionnée par le montage opérationnel et la réalisation de projets.



25 ans de carrière professionnelle m’ont conduite de la réhabilitation de quartiers d’habitat illégaux à la Dominique à la réalisation d’une tour de bureaux emblématique à Marseille, en passant par la direction de projets urbains ou encore le développement de plateformes logistiques, l’expertise et le conseil.



J’aime les défis, l’innovation, le travail en équipe-projet qui permet de fédérer les énergies et les compétences individuelles autour d’objectifs communs. Je suis attachée aux valeurs d’engagement personnel et d’éthique professionnelle et sensible aux préoccupations d’environnement et de développement durable.



J’aime élargir mon horizon, tant sur le plan professionnel que personnel et suis passionnée de voyages, d’art et d’architecture. Après avoir beaucoup navigué en équipage dans ma jeunesse, je consacre aujourd’hui mes loisirs à l’équitation, un sport individuel qui se pratique à deux…



Mes compétences :

Gestion de projet

Urbanisme

Immobilier d'entreprise

Management opérationnel

Direction de projet

Immobilier

Droit immobilier

Aménagement urbain

Développement commercial

Construction