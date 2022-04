Laurence FIRMIN

Forte d'une expérience de plus de 15 ans, je me tiens à votre disposition pour tout besoin de formation en langues (anglais/allemand/FLE) et de traductions. Je dispose d'un numéro de formateur CPF : vous pouvez donc bénéficier d'une formation financée, que vous soyez salariés, artisans, chefs d'entreprise.

Possibilité de formation par téléphone/Skype.

Vous pouvez visiter mon site et le liker :Array ou ma page Facebook : @fltservices.

A bientôt!



Mes compétences :

Traduction

Formation professionnelle

Droit Individuel à la Formation

Pédagogie

Enseignement

Formation