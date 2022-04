Laurence FLAVET

Après un début de carrière de scientifique exclusivement orienté vers la Recherche et le Développement, j’ai radicalement changé d’orientation professionnelle après m’être découverte, il y a plus d’une quinzaine d’années, une passion pour la qualité, l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement.



Cette double compétence me permet d’avoir non seulement le recul nécessaire pour comprendre l’impact des obligations que la réglementation fait peser sur l'entreprise et les opérationnels, mais également de bénéficier des connaissances qui permettent d'appréhender rationnellement les risques et par la même d'élaborer des plans d'actions pragmatiques qui soient en adéquation avec eux.