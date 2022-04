Laurence FOUILLEUL LE BAIL

Expert de la salle de bains et du sanitaire depuis plus de 14 ans.

Mon métier : trouver le bon produit pour chaque projet de salle de bain.



Je vous accompagne dans la réussite de votre projet en vous proposant le bon produit :

- Vous gagnez du temps

- Votre client est satisfait



Je passe ma vie dans la salle de bains... et j'adore ça !

www.water-exception.com



Mes compétences :

Développement international

Luxe

Export

Relationnel

Import

Voyage

Commerce International