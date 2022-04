Laurence FRIEDMAN

Le fil rouge de mon expérience marketing se situe dans des secteurs dédiés à la transmission d'informations et compétences par le biais de la presse et de l'édition, puis de la formation professionnelle.



Marché principal : les acteurs en charge des ressources humaines, les responsables formation, les participants aux formations.



Diplomée de l'Ecole de Management de Grenoble,et de Pace University, New York, USA (MBA en commerce international).



Anglais courant. Double nationalité : française et américaine.



Mes compétences :

BtoB

Droit

Droit social

Édition

Études qualitatives

Formation

Gestion de projet

Gestion de projet formation

Juridique

Marketing

Marketing direct

Presse

Ressources humaines

Web