Laurence GAILLARD

Compétences

Médicales:

Accueil, orientation physique et téléphonique des patients

Planification et gestion des rendez vous

Frappe des comptes rendus de consultations

Préparation des consultations

Constitution, mise en forme, classement et archivage des dossiers patients

Connaissance des différents postes de secrétariats médicaux

Tri et dispatching du courrier interne et externe



Administratives :

Préparation, organisation et suivi des conseils d'administration, des assemblées générales

Gestion d’agendas, de messageries et prise de rendez-vous

Organisation des déplacements, suivi et enregistrement des frais

Organisation de réunions et de séminaires

Suivi de dossiers administratifs (baux, assurances, ...)

Gestion et suivi de dossiers juridiques

Frappe des comptes rendus, rapports, rédaction et courriers divers



Mes atouts :

Polyvalente, adaptabilité

Dynamique

Sens des responsabilités

Organisation

Esprit d'initiative

Confidentialité

Autonome



Mes compétences :

Assistante de Direction

Secrétaire Médicale