Laurence GAILLARD

Docteur en pharmacie , j'ai été assistante en officine puis responsable de parapharmacies en GMS. Actuellement sans emploi, je cherche à prendre une nouvelle orientation et intégrer, par exemple, un laboratoire de cosmétiques ou de compléments alimentaires afin d'apporter mes connaissances théoriques mais aussi ma connaissance du terrain ( le recul que j'ai par rapport aux clients sur leurs appréciations ou leurs souhaits en fonction de ce que leur propose le marché). Je suis également très intéressée par la prestation de service pour le HAD car il y a énormément de choses à faire dans ce domaine, par rapport au vieillissement de la population mais aussi en raison des progrès effectués dans tout ce qui est matériel médical et accompagnement des personnes malades à domicile.

Je serais également intéressée pour faire de la formation auprès de professionnels de santé, que ce soit pour un laboratoire en particulier ou alors pour un organisme centralisateur d'informations ou de données.

En bref, je suis ouverte à pas mal de choses, à partir du moment où l'on me propose de travailler dans un univers où il existe des valeurs humaines et morales et un esprit tourné vers l'avenir et l'optimisme.



Mes compétences :

Manager

Dispenser

Gérer

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Exel

Biographies

Audit