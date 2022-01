Laurence GAILLET

Généraliste du droit, j’ai développé une expertise significative en droit des affaires et en fiscalité dans un contexte international (cabinets d'avocats et entreprises) ainsi qu’une expérience avérée dans le domaine de la croissance externe, des restructurations et de l’optimisation de la structure financière.



Passionnée par la stratégie d’entreprise, je mets mes capacités d’analyse et de synthèse au service d’une démarche pragmatique, créative et orientée résultat. Dynamique et positive, expérimentée dans le management d’équipes, je sais convaincre par mon sens de la négociation et de l’argumentation.