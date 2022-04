La Poste est un acteur majeur de l'emploi en France et nous recherchons des collaborateurs.



Consultante en recrutement et développement des compétences au sein de la région PACA je m'occupe d'identifier et d'évaluer des potentiels pour les métiers du groupe La Poste.



De formation Psychologue du travail, j'ai travaillé précédemment comme consultante au sein de cabinets de recrutement spécialisés dans le recrutement et la chasse de tête.



Profils recherchés:

Conseillers financiers

Conseillers clientèles

Directeurs d'établissement



Voici nos offres:

Http://www.laposterecrute.fr/nous-rejoindre/rechercher-une-offre.html



Prenez contact avec moi pour connaître toutes les opportunités:

Laurence.gallix@laposte.fr



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Évaluation de potentiel