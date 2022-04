Laurence GIRARD

Je suis actuellement en poste partiel à l'école de musique de Dieulefit (CAEM) et développe d'autres activités en freelance : des animations de mariages et autres événements, des "concerts couchés" auprès d'entreprises, des concerts en quatuor à cordes et orchestre.



Mon parcours :

16 ans de direction d'une association d'écovolontariat (5 salariés, 500 adhérents, des partenaires tels la Fondation Nicolas Hulot, Fondation Nature & découvertes...)

40 ans de pratique du violon, de la danse et du chant

10 ans de pratique corporel (yoga, QiGong)



Outre l'enseignement, je suis coordinatrice de divers projets au sein de l'école de musique où je suis employée : création d'un règlement intérieur, partenariat pédagogique avec d'autres écoles, écriture de dossiers de demande de subvention, etc.

En dehors de l'école, je suis musicienne sur des répertoires classiques en église (duo, quintette à cordes, orchestre de chambre) et variés (musette, jazzy, ambiance) pour des réceptions, des dîners-concerts, des fêtes de Noël et aux événements (anniversaire, mariage à l'église, baptême, apéritif, enterrement, etc.).



J'ai obtenu le D.E. de violon (Diplôme d'Etat de Professeur de musique en établissement spécialisé) en 2013.



Mes compétences :

Écologie

Musique

Violon

Enseignement

Suivi de projets

Chant

Protection de l'environnement

Communication événementielle