Laurence GIRARD

CLARTÉ ET COHÉRENCE

Une orthographe ou une typographie incorrectes ralentissent le lecteur, voire génèrent des contresens ; un manque d’unité détourne l'attention du contenu ; inexactitudes, ambiguïtés et incohérences nuisent à la compréhension et à l'image globale d'un document…

Lectrice-correctrice D.E., je révise les écrits pour assurer leur clarté et garantir leur cohérence dans le respect du style de leurs auteurs.



TYPES DE TRAVAUX (en français ou en anglais)

– Préparation de copie et correction sur pages montées/épreuves :

• contrôle de la cohérence globale (structure, contenu, iconographie…)

• vérification de l'information (noms propres, dates, données chiffrées, sources, références…)

• correction de la syntaxe, de l'expression, de l'orthographe, de la typographie, des répétitions…

• unification selon les chartes graphique et éditoriale

– Réécriture partielle ou totale

– Coupes, éditing

– Coordination, du chemin de fer au BAT



RÉFÉRENCES

– En édition : manuels scolaires, romans, essais, études, bilans, notes de synthèse…

– En communication : rapports d'activité, sites Internet, brochures, catalogues, publicités…

– En presse : revues grand public et professionnelles, magazines d'entreprise



PARCOURS

Passionnée par la langue française, j'ai découvert le monde de la révision après avoir travaillé en anglais dans différents secteurs ; j'ai alors passé la certification de lecteur-correcteur de Formacom pour en faire mon métier.

Rigoureuse, flexible et curieuse, je m’adapte à tous les sujets !



Mes compétences :

Secrétariat de rédaction

Relecture / corrections

Code typographique

Chaîne graphique

Révision

Editing