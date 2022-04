Laurence GIRAUD

Je souhaite mettre à profit mes compétences en secrétariat acquises au cours de ces 15 dernières années à l'Ambassade de France en Ukraine, au Medef Guyane mais aussi dans des entreprises et associations rhône-alpines.



Titulaire d'un BTS d'Assistante de Direction, j'ai occupé des postes qui m'ont permis de développer des qualités de méthode et d'acquérir un sens du service basé sur la discrétion et la confidentialité.



Je suis disponible dès le mois d'août.



Mes compétences :

La préparation

Microsoft Office

Internet