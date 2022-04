Laurence GIRAUD

Depuis 2009 Responsable hôtelière et technique, je coordonne la liaison entre les services et j'assure la liaison entre notre établissement et notre sous traitance de restauration.

En 2010, participation active à la démarche de certification v-2010 de la HAS. j'ai suivi aussi une formation interne pour devenir formatrice en Bientraitance.

2011-2012 diplôme MASTER 1 gestion des établissements sanitaires et sociaux, Mémoire: "les frontières de la liberté d'aller et venir en psychiatrie"

2012-2013 diplôme MASTER 2 gestion des établissements sanitaires et sociaux, Mémoire: " le périmètre stratégique du développement des politiques hôtelières en santé"

Janvier 2015: visite certification V-2014 nommee referente develloppement durable

Novembre 2016: visite ARS

Projet en cours: se former au métier de diagnostic immobilier pour créer en association une société multi services



Mes compétences :

Qualité

Ressources humaines

Informatique

Coordination de projet

Formatrice

Recrutement

Audit

Entrepreneur

Logistique

Développement durable

organisation evenementielle