Laurence GODON-VASSEUR

Femme de challenge et de création de poste, j'ai pendant près de 20 ans occupé successivement des postes de Directeur de Communication Interne et Externe, Responsable de ressources humaines et enfin de Secrétaire Générale en charge du budget, des ressources humaines, de la communication, de la logistique et de l'informatique au sein de différentes filiales et directions dans un grand groupe financier français.



De formation universitaire en gestion d'entreprise, bilingue anglais et bonnes notions en espagnol,



Passionnée par les arts plastiques, les nouvelles technologies, la vitesse et le tennis, j'essaye autant que possible d'y consacrer du temps !



Mes compétences :

Achat

Banque

Collectivités Territoriales

Communication

Communication interne

Communication interne et externe

Finance

gestion de patrimoine

Immobilier

Logistique

Logistique achat

Ressources humaines

Secrétaire