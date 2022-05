Lionel BOIL

Internet change le monde et la prospection commerciale ne peut plus se réaliser comme par le passé.



La recherche de nouvelles missions devient complexe pour beaucoup d'indépendants/freelances alors que paradoxalement ils ont souvent de fortes compétences dans leur domaine.



Aujourd'hui ce sont les clients qui cherchent les prestataires ou les entreprises dont elles ont besoin et le démarchage direct est devenu très difficile sauf à y consacrer un temps démesuré par rapport aux résultats obtenus en terme de chiffre d'affaires.



Pour répondre à cette problématique commerciale, nous avons avec d’autres professionnels analysé les difficultés actuelles et avons conclu qu’il était plus judicieux d’apporter des missions concrètes aux indépendants/freelances, afin que chacun puisse se concentrer sur son métier.



Nous utilisons bien évidemment la technologie digitale qui nécessite des compétences spécifiques et divers canaux d’acquisition pour générer ces missions. Ce que les indépendants ne peuvent bien souvent pas faire seuls, faute de temps et/ou de compétences.



Notre système est simple :

- pas de frais fixe,

- pas d’engagement de durée,

- pourcentage très raisonnable sur les missions conclues



Je suis à votre disposition pour découvrir vos talents afin de les transformer en missions concrètes et contribuer au développement de votre chiffre d'affaires si cela vous intéresse.



Mes compétences :

Accompagnement

Formation

Conseil en management

Développement informatique

Conseil commercial