Laurence GUÉRIN

Mon poste occupée à l'IFV, depuis mars 2001, est mon premier poste aprés l'obtention de mon doctorat en Microbiologie et Biochimie Alimentaire.

Domiciliée en touraine depuis 2001, je suis originaire de la normandie.

Mon cursus de formations a toujours été orienté vers la microbiologie et est maintenant complété par de l'oenologie.

Dynamique, force de propositions et tenace, j'ai besoin d'évoluer dans un environnement innovant et stimulant intellectuellement.

J'ai pu allier la technique, d'un point de vue pratique et la rédaction d'articles nationaux et internationaux, de même que la réalisation de communications orales en français et en anglais.

Les échanges avec d'autres instituts et organismes publics ou privés sont importants, et intéressants.

J'ai l'occasion également de réaliser des cours.



Mes compétences :

Oenologie

Biochimie

Microbiologie

Management