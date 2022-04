« J’ai appris à écrire la musique avant de savoir coucher les mots sur le papier. Dirigé mon premier orchestre en tant que chef à quinze ans. Et toujours écrit. Je m’en suis finalement aperçue lorsqu’un éditeur m’a embauchée après mon diplôme d’ingénieur technique et scientifique et mes premiers pas dans le monde entrepreneurial. Depuis, j’ai bourlingué. Dans les mots et dans les terres. Des publications et productions diverses avec Lhécho Identité Linguistique, créée en 2002.



En 2016, la musique m’a rattrapée. Ré-happée. Sans détour. Lhécho Production est née en 2018, dans la foulée et en pleine cohérence avec l’organisme de conseil AlphaZoé. Nous nous y investissons ensemble avec deux ambitions : le plaisir partagé, et le rayonnement éthique et équitable des émotions… Avis à ceux qui nous ressemblent ! »



Laurence Haxaire, fondatrice.



