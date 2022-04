Laurence ILIAS

Après une formation universitaire je me suis lancée dans la restauration par goût, parce que cuisiner est l'un de mes plus grands plaisirs.



J'ai été 10 ans gérante et chef de cuisine d'un puis de deux restaurants créés avec l’envie de faire découvrir une cuisine authentique à travers des saveurs italiennes. Passionnée d'épices et d'herbes fraîches, je considère la cuisine comme un jeu perpétuel qui magnifie les produits au fil des saisons.



Ma principale exigence est la satisfaction pleine et entière du client.





Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Suivi des fournisseurs

Responsable de boutiques

Management d'équipe

Développement commercial

Suivi clientèle

Création d'entreprise

Créativité

Formation professionnelle