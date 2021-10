Laurence JACQ

Directrice Marketing & Communication | Missions de conseil |Services marketing et Communication externalisés



Une expertise plurielle et transversale pour servir les enjeux de notoriété et de développement des PME BtoB, BtoBtoC



Stratégie :

Création de département marketing et communication

Conseil et accompagnement des directions générales, directions marketing et communication

Elaboration de la stratégie marketing et communication

Mise en oeuvre des plans d’actions 360 °



Direction/conduite de projets transversaux

Supervision, coordination et mise en œuvre opérationnelle multicanal (print, digital, RP, évémentiel, audiovisuel, éditorial)



Encadrement et animation :

Management d’équipes internes et externes, organisation de l'activité, encadrement et transfert de compétences



Mes compétences :

Marketing

Communication

Gestion de projet

Formation

Encadrement

Management

Journalisme