Laurence JAGLIN

Depuis le 01/12/2004 Banque de Gestion Privée Indosuez Paris 8ème (Groupe Crédit Agricole)

Teneur-conservateur de comptes – Courtier en assurance



Depuis le 20/12/2005 – Service Réclamations Clientèle

§ Analyse juridique et technique des dossiers, rédaction de propositions amiables en collaboration

avec la Direction Juridique

§ Rôle de contrôle : dysfonctionnements internes, formation auprès des commerciaux

§ Animation des comités de suivi hebdomadaire et mensuel

§ Reporting d’activité : statistiques mensuelles, tableaux de suivi



Du 01/12/2004 au 19/12/2005 – Service Juridique et Fiscal

§ Rôle de conseil juridique auprès des opérationnels : middle office, réseau commercial

§ Dossiers (pré) contentieux : analyse juridique et technique relative au mandat de gestion (compte

titres, PEA...), à l’obligation d’information et devoir de conseil selon la qualité de l’intervenant (établissement bancaire ou courtier en assurance) - étude des projets de conclusions en collaboration étroite avec les avocats - rédaction de protocoles d’accord

§ Veille juridique

§ Evaluation du risque

§ Participation à la mise en place de la réglementation relative au démarchage bancaire et financier



2000 à 2004 Sofinco Evry (91), société financière - Direction du Risque

§ Responsable de la gestion des dossiers des apporteurs d’affaires : rédaction de moratoires – procédure contentieuse avec prise de garanties réelles ou mise en œuvre de garanties personnelles

§ Rôle de conseil juridique :

Ä auprès du réseau commercial en matière de redressement ou liquidation judiciaire

Ä auprès des avocats : explications des montages contractuels

§ Appréciation du taux de provision

§ Droit de la consommation : gestion contentieuse des dossiers clients



1999 ELF ANTAR FRANCE La Défense (92), stage de trois mois - Direction Juridique

§ Analyse et rédaction de contrats de prestation de services

§ Développement d’un argumentaire en vue d’un règlement amiable (responsabilité des personnes)

§ Synthèse sur la situation du créancier dans une procédure collective



1997 - 1998 ELF LUBRIFIANTS Puteaux (92), stages - Département Juridique

§ Déterminer la responsabilité des parties dans l’utilisation des produits

§ Synthèse sur un dossier rédigé en anglais de recouvrement de créance internationale

§ Suivi des dossiers en matière de recouvrement des créances et de procédure collective

§ Notes internes sur des questions relatives au droit économique

§ Secrétariat juridique



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Droit

Droit bancaire

juriste