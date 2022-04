Laurence JAMAIS

Expérience confirmée en assistanat de direction, je suis l'interlocutrice privilégiée entre la Direction et les intervenants externes et internes.



J'assiste un ou plusieurs directeurs afin d’optimiser la gestion de leur activité.



J'organise et coordonne les informations internes et externes liées au fonctionnement de la structure.



Je prends en charge le suivi complet de dossiers ou d’événements spécifiques.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Microsoft Office

Synthèse

Adaptabilité

Autonomie

Gestion budgétaire

Discrétion

Aptitudes rédactionnelles

Rigueur

Relationnel