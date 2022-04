Laurence JULIAN

J'ai près de 20 ans d'expérience en marketing et communication dans l'univers des PGC au sein de multinationales (Nestlé, L'Oréral, Seagram, PepsiCo France).

A l'aise dans la réflexion stratégique comme dans la mise en œuvre opérationnelle, mes capacités d'analyse, mes facultés à apporter des idées innovantes et mes qualités relationnelles devraient me permettre d’avoir rapidement des résultats concrets lors de futures missions.



Mes compétences :

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Communication externe

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Études marketing

Communication événementielle

Communication interne

Étude de marché

Accompagnement au changement

Innovation

Gestion de crise

Stratégie digitale

Marketing

Marketing stratégique

Management