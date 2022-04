Laurence KERLOEGUEN

KER LO Conseils est un cabinet de conseil en ressources humaines et de coaching professionnel pour les TPE - PME et pour les particuliers.



Nous allons vous permettre de :

• Gagner du temps et de vous concentrer sur votre cœur de métier

• Anticiper l’avenir : les évolutions économiques, techniques, démographiques, concurrentielles…

• Rester dynamique et compétitif face à un marché en perpétuel évolution

• Développer l'attractivité de votre entreprise et attirer les talents

• Conserver vos meilleurs talents en développant la compétence individuelle et collective des

collaborateurs de l'entreprise

• Limiter votre turn-over

• Disposer de solutions concrètes, opérationnelles et sur-mesure



Nous mettons à votre service notre expertise :

- Coaching de Dirigeant : Organisation - Gestion des Compétences - Recrutement - Évaluation - Mobilité - Formation

- Coaching d'équipe : Développement de la performance - Prise de poste - Améliorer la communication - Management de crise - Outplacement

- Développement personnel : Gestion du temps/ du stress - Prise de parole - Affirmation de soi - Image - Positionnement personnel - Bilan de compétences - Accompagnement à la VAE



Notre valeur ajoutée :

- Une structure flexible, fiable, réactive et un suivi personnalisé qui s’adapte à vos besoins dans la durée



Coach professionnel, conseillère en évolution professionnelle, sociologue du travail, spécialisée dans l’audit des entreprises et le changement des organisations, j’ai un parcours de 15 années en Ressources Humaines.



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Lean management

Coaching individuel

Gestion des compétences

Audit RH

Animation de formations

Conseil en recrutement

GPEC

Entretiens professionnels

Gestion des partenariats