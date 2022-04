Ma persévérance et mon adaptation rapide m'ont permis un parcours professionnel toujours en évolution, tout en faisant un métier passionnant et diversifié.



Depuis le 11 Septembre 2017, j'ai intégré la société NIBELIS. Plus précisément son agence d'Aix en Provence en cours d'aménagement.



Mes compétences :

Paie Gestion des Ressources Humaines

Systèmes d'informations

Informatique

Comptabilité