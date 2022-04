Laurence LABORDE

BNP Paribas, depuis Mai 2012

Chargée d'Appui Commercial

Groupe Champs Elysées ( 11 agences beaux et très beaux quartiers)

Animation, formation et appui de la force de vente

Expert Epargne, crédit consommation et marché des jeunes



BNP Paribas, d'Octobre 2009 a Avril 2012

Conseiller en Patrimoine Financier Réfèrent

Agence XXL Paris Haussman Malesherbes

Clientèle très haut de gamme (AC moyens 250k€)

Animation et appui d une équipe de 4 conseillers



BNP Paribas, de Février 2007 a Décembre 2008

Conseiller en Patrimoine Financier

Agence XXL Champs Elysées



Laboratoires Vichy (groupe L’Oréal), 2ans

Chef de secteur (Paris 10ème, 18ème, Seine Saint Denis, Val d’Oise)



Laboratoire Carole Franck (Paris, 17ème), 2ans

Services Export & Marketing



Jean Couturier International (Paris, 8ème), 6 mois

Service Marketing