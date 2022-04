Laurence LAINE

Une double compétence de responsable pédagogique et responsable formation me permet de savoir gérer la formation dans la perspective d'une optimisation des ressources humaines.



Que ce soit la gestion de la formation ou le développement des compétences afin de pérenniser l'activité de l'entreprise ou d'accroître ses performances, tous les aspects de la fonction formation entrent dans mes domaines d'expertise.



Je suis à l'écoute de toute proposition de projet ou mission dans ce domaine qui pourrait me permettre d'évoluer et de me challenger...



Mes compétences :

Développement des Compétences

Formation Professionnelle Continue

Coaching