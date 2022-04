Laurence LARHER

Tous mes changements de poste ne sont pas le résultat d'une instabilité, simplement l'évolution professionnelle de mon conjoint a engendré de nombreuses mutations, me permettant ainsi d'acquérir une très grande polyvalence dans différents secteurs d'activités, une rapidité et facilité d'adaptation.



Actuellement en poste, j'ai l'opportunité de mettre en place différentes procédures :



- AS400 Minos partie fournisseurs

- AS400 Iris gestion du personnel

- charge de poste complète



Et dernièrement il nous a été demandé de basculer le pack office (word, excel, power-point) sur open office. N'aimant pas faire quelque chose sans comprendre je me suis attachée à créer en interne une FAQ, pour laquelle j'ai pris le temps de faire des recherches et de détailler point par point l'objectif à atteindre.

Cela va du copier-coller en passant par les différents problèmes d'impression, les pilotes de données, les plages de base de données.



Il est plus facile d'avoir un support pour évoluer sans perte de temps sur quelque chose qui en a déjà fait perdre à un collègue.



Suite à une formation 5S, j'ai pu constater qu'il était facile de le mettre en place au niveau administratif et suivre l'évolution de cette formation au sein de mon entreprise dans le service production et maintenance



Mes compétences :

CEGID

Créative

Déontologie

dynamique

IRIS

MINOS

Open office

Organisée