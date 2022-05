Stéphanie ANSAY

Passionnée par le relationnel, le développement des compétences et l'humain, j'ai décidé d'opérer une reconversion professionnelle axée vers les domaines du Management des Ressources Humaines.

Afin de permettre ce projet et de mettre à niveau mes compétences en droit, gestion des RH, développement des carrières et approfondir mes connaissances en RH, je réalise à partir d'octobre prochain le Master 2 Manager des Ressources Humaines à l'IAE de Bordeaux et suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation.

Êtes-vous à la recherche de votre collaboratrice RH? Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Analyse des tendances

Chef de projet

Chef de projet evenementiel

Communication

Coordination

Evénementiel

Internet

Marketing

Marketing web

Médias

Publicité

Recrutements

réseaux sociaux

Ressources humaines

Web

Web marketing

Gestion de projet

Webmarketing