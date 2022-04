Laurence LASSAUT

Riche de 20 années d'expérience dans les domaines de la Trésorerie et des SI financiers, depuis 5 ans consultante et Chef de projet, aujourd'hui Responsable de mission d'un grand compte, je cherche à investir mon énergie et mes compétences au sein d'entreprises créatives et innovantes.



Mon objectif est de rejoindre une société qui met l'humain, la citoyenneté et l'innovation au coeur de ses valeurs et qui a conscience que c'est par la gestion humaine et intelligente d'équipes construites au service d'une vision que des projets véritablement ambitieux peuvent se réaliser.