Laurence LAURENCE POIRRIER (POIRRIER)

Responsable Developpement/Service Client/ADV (Export - Import - Trading) | Pour aider au developpement international de l'entreprise | Experience en industrie dont 5 à l'etranger Brésil, Espagne, Etats-Unis, Angleterre

Compétences : pendant 20 ans, j'ai créé ou réorganisé ou participer à la consolidation des services clients/départements adv, pour aider les entreprises à se consolider ou se développer à l'international ou en France.

C'est à dire, au-delà de mes compétences opérationnelles en adv, j'ai aussi assuré des missions spécifiques comme la conduite du changement, l'amélioration continue et la résolution de problèmes. Et cela, dans un contexte parfois de crise pour le service client/adv et les équipes que j'ai soutenues et formées (ex : fusions, changement technologique).

Le tout dans un objectif commun qui me tient à coeur : la satisfaction de la clientèle interne et externe.



J'ai exercé ce métier aussi bien en France qu'au Brésil ; au sein de TPE, PME et de grands groupes industriels comme Arcelor, Servier, Grands Chais de France (soit des secteurs d'activité bien différents) et pour des secteurs géographiques variés comme l'Europe, la Russie, le Moyen et Extrême-Orient.

Je parle donc le portugais, l'anglais couramment et l'espagnol.



Pour conclure, après une reconversion réussie en tant qu'agent commercial, 10 ans en tns, qui ma permis de continuer dans la satisfaction clientèle, et d'acquérir d'autres compétences et plus de ressources dans mon savoir-être et adaptabilité (commercial, excellence du relationnel, de la communication et de l'organisation !), je cherche à réinvestir une fonction service client/adv/supply chain, mon cœur de métier :



Consolider et développer des Services Clients/ADV, en France et à l'international, en optimisant les interfaces entre les services internes, et, avec les prestataires externes, tout en fédérant et soutenant des équipes, pour un objectif qui me tient à cœur : la satisfaction de la clientèle.

Contactez-moi au +33/(0)6 26 09 21 46 - laurencepoirrier1@yahoo.fr