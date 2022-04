Laurence LAY-COMBES

Coach depuis 12 ans et co-gérante de Didascalis, je déploie mon énergie et mon plaisir de l'accompagnement au service des transformations humaines et durables dans les Organisations. J'anime et développe le dispositif ENAGORA de Didascalis pour soutenir tous les acteurs qui œuvrent pour la qualité et l'efficacité du "mieux travailler ensemble". Terreau, incubateur et disséminateur d'Intelligence Collective, ENAGORA prend tout son sens dans les changements délicats de notre monde.

Après une expérience opérationnelle de manager puis de Responsable de Formation au sein d’une usine du Groupe Danone, j'ai poursuivi ma carrière dans plusieurs organismes prestataires de conseil et de formation en management. Depuis plus de 15 ans, j'exerce en cabinet dans les domaines du Management des Ressources Humaines et d’accompagnement du changement.

De formation scientifique en Biologie, j'ai progressivement construit mon identité professionnelle en combinant ma connaissance des sciences sociales (Master de 3ème cycle en Gestion des Ressources Humaines - IAE Lyon III), ma connaissance du fonctionnement humain (praticien Ennéagramme – Institut Français de l’Ennéagramme – Paris) et ma pratique de l’accompagnement des hommes en entreprise (formation et certification « Coach & Team » – Vincent Lenhardt – Didascalis, Chambéry ; formation et certification phase 1 "l'élement humain" de W. Schutz), initiation à la Sociocratie et au Psychodrame.

J'aime tout particulièrement travailler en équipe, ce que nous faisons avec engagement et enthousiasme avec Christine Buors, cogérante de Didascalis à mes côtés.



Mes compétences :

Supervision

Conseil en management

Team building

Accompagnement des managers

Coaching d'équipe

Intelligence Collective

Coaching de dirigeants

Coaching d'organisation

Dispostifs apprenants et accompagnement du changem