Laurence LE MAGOAROU

Après avoirs exercé pendant quinze années des responsabilités dans le domaine RH , principalement dans le secteur public et para-public, je suis aujourd'hui directrice du centre de formation intervenant auprès des collectivités locales . J'ai développé une expertise dans l’accompagnement des transitions professionnelles, qu’elles soient collectives ou individuelles, plus particulièrement liée aux projets de restructuration et aux problématiques d'inaptitudes professionnelles. J'interviens à ce titre comme consultante formatrice pour des formations ou des missions ponctuelles.



Titulaire d’un MASTER 2 en gestion des Ressources Humaines et communication sociale, j'ai suivi plusieurs formations en évaluation des compétences, développement personnel (analyse transactionnelle, Coaching centrée sur la solution, gestion du stress..) et accompagnement centré sur la personne . Cela me permet de mobiliser plusieurs techniques lors de mes interventions, qu'elles soient lors de formations en présentiel ou en entretien de face à face.



Mes principaux domaines d’intervention sont :

-Les bilans de compétences pour les agents du secteur public

- mise en place d'une GPEC

- Accompagnement RH des plans de restructurations

-Le conseil en mobilité

-Le conseil en gestion et développement des compétences

-L'accompagnement des reclassements thérapeutiques et la prévention de l'usure professionnelle



J'interviens soit dans le cadre d'audits, soit en animant des ateliers soit en accompagnement individuel.

J'interviens également en soutien des équipes RH dans le montage d'ingénierie de formation.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Ingéniérie de formation

Gestion emplois et compétences

Conseil en mobilité

Co-developpement professionnel