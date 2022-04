Laurence LE MIÈRE

Chef de projet senior en développement et achat maquillage.

9 ans d'expérience : gestion de projets, interface marketing / services supports / fournisseurs, construction et suivi des rétro-plannings, expertise technique maquillage, coordination de l'innovation, achats formules et packagings.

Dynamique, rigoureuse, créative, faisant preuve d'adaptabilité et aimant le travail en équipe, je souhaite capitaliser sur mon expérience pour prendre la responsabilité d'un pôle développement produit ou innovation dans le secteur cosmétique.



Mes compétences :

SAP

Ms project

Lotus notes

Gestion de projet

Négociation

Maquillage

Achats