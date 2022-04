Laurence LEHMANN

Grâce à mon réseau d'entreprises partenaires, ma connaissance des besoins des recruteurs et à des candidats parfaitement briefés, j'ai contribué à de nombreux recrutements réussis : Je me suis passionnée pour ces enjeux humains et stratégiques.



Je recherche aujourd'hui un poste de chargée de recrutement, qui me permettra d'être au cœur des challenges d'adaptation et de développement des entreprises, et de leur stratégie RH.



De nombreuses solutions existent pour mettre en place notre collaboration : Je suis à votre disposition pour les évoquer.



Mes compétences :

Psychologie

Bilan de compétences