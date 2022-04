Laurence LELIEVRE

Femme dynamique et empathique, mon épanouissement professionnel est très important.

J'aime l'action et le challenge et suis prête à relever de nouveaux défis commerciaux.

Motivation et réactivité sont des mots qui trouvent écho dans ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Challenger et aimant relever les défis

Trade marketing

BE TO BE

Marketing

BE TO C

Dynamique