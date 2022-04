Laurence LENGLET

J’interviens à différents stades du projet éditorial (livres pratiques, livres documentaires, livres d'art, romans, etc.):

- rédaction (sujets généralistes)

- restructuration de manuscrit (sujets généralistes)

- réécriture (lissage, titraille, mise en forme, adaptation pour Internet)

- traduction littéraire (anglais)

- suivi éditorial et coordination d’équipes free lance (rédacteurs, traducteurs, maquettistes, correcteurs, etc.) jusqu'au bon à tirer



Mes compétences :

Anglais

Art

Communication

communication presse

Édition

Internet

Littérature

Littérature jeunesse

Livres d'art

Presse

Rédaction

Traduction