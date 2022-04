Laurence LESEUR

Être intervenante en digital aujourd'hui requiert de développer des aptitudes de polymathe* : les services destinés à vos publics, clients, prospects, prescripteurs et collaborateurs nécessitent une intégration cross canal dès leur conception.



Le bénéfice client est conditionné par l'application d'un savoir faire marketing autant qu'ergonomique, tout en faisant appel à des connaissances métier spécifiques, commerciaux et juridiques que j'ai acquis au travers une solide expérience marketing et commerciale auprès de clients d'univers aussi variés que la VAD avec le Club des créateurs de beauté, Sarenza, Bidouille & Poucette, l'industrie avec les opérateurs télécoms comme T-Online, 9, Michelin, l'électronique Grand Public avec la gestion des plate-formes clients de Samsung durant sa phase de conquête des marchés européens, le développement de la première plate-forme de ventes de livres numériques Izibook, ou encore des expériences pour Citroën et Peugeot...



Mes interventions sur des problématiques cross canal autour de projets CRM ambitieux pour des marques dans des univers concurrentiels et évolutifs permettent à mon esprit curieux de développer une grande polyvalence dans les applications commerciaux & marketing digital résolument tournés vers des objectifs quantifiables en terme de ROI.



Consultante rattachée au réseau ITG, j'exerce mes expertises auprès de start ups et marques high tech sur tous les leviers de la relation clients : visibilité et accessibilité des services, avec un focus élevé sur le développement des ventes : up selling et cross selling, acquisition de nouveaux publics.



Face à un public autonome grâce au digital, mes actions savent se traduire par un accès optimisé aux services pour chaque public, une réduction des coûts d'intervention humaine, tout en optimisant la valeur ajoutée des actions de services relation clients.



* Polymathe : connaissance approfondie d'un grand nombre de sujets différents.



Mes compétences :

Webmarketing

Emarketing

Licensing

Ecommerce

Illustrations

Édition jeunesse