Laurence MADELAINE

De formation commerciale, j’ai occupé différents postes dans le domaine commercial avant d'intégrer le groupe RECREA en 2005.

Recrutée en tant qu'assistante commerciale, j'ai évolué rapidement vers un poste de Responsable Relations Clients et formatrice interne; et enfin vers le poste de chargée de missions R.H-Formation.



Dotée d'un bon relationnel et de fortes capacités d'adaptation, je suis autant à l’aise dans la négociation avec les OPCA , les O.F. que face à un groupe de stagiaires. J’ai une forte appétence pour le travail en équipe, le partage et la transmission des savoirs.



Mon challenge aujourd'hui? la FORMATION !!

2017 en quelques chiffres: 90 sessions de formations organisées, pour 750 collaborateurs répartis sur plus de 50 établissements.



Mes compétences :

Veille stratégique

Veille réglementaire

Formation

Gestion de projet

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Ingénierie de formation

Développement commercial

Développement RH