Laurence MAIGNAN

Créée il y a 8 ans, notre agence de relations presse, basée à Rennes, a volontairement choisi un positionnement clair et précis : l'agroalimentaire et en particulier la restauration.



Nous jouons un rôle d'intermédiaire et de facilitateur entre les journalistes de la presse professionnelle ou grand public et nos clients.



Mes compétences :

Conseil

Partenariat

Relations Presse

Marketing

Gastronomie

Publicité

Rédactionnel

Presse

Gestion de la relation client

Aisance relationnelle