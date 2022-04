Laurence MARTIN

Un peu plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des Ressources Humaines, j’ai évolué au sein de groupes industriels spécialisés Grande Conso, Industrie Automobile ou au sein de sociétés de Services Financiers

Mon parcours est caractérisé par une grande diversité tant en terme de métiers et missions : DRH généraliste, Responsable du développement RH, RRH International, Responsable Relations sociales qu’en terme de culture d’entreprise allant du Groupe coopératif agricole français à la multinationale américaine…

Mon expertise :

• Gestion des talents et de leurs carrières

• Management de la performance

• Développement RH

• Relations sociales

• Transformation des organisations

Solide compétences en gestion de projets





Mes compétences :

Développement RH

Talent Management

Relations sociales

Change management

Gestion de carrière