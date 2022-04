Je suis passionné par le développement des business mass market intégrant notamment l'ensemble de leurs leviers :

- commerciaux (management équipes de vente terrain, grands comptes, category management & marketing opérationnel , ...)

- supply chain (logistique opérationnelle amont/aval, administration des ventes, prévisions,...)

- financiers (gestion de P&L, contrôle de gestion...)



Au cours de mes 23 années d’expérience au service de grandes marques agro alimentaires, j’ai ainsi acquis une compétence stratégique et opérationnelle large et complète aussi bien sous environnements PME familiales, grands groupes internationaux et coopératives qui m’a permis de conduire le développement des business et des organisations.



J'ai à coeur de continuer à emmener des enjeux collectifs de développement des affaires et d'épanouissement des équipes.



emmanuel.rouault@wanadoo.fr

06 31 23 28 91



Mes compétences :

Business strategy

Business development

Trade marketing

Biens de grande consommation

Gestion financière

Management

Conduite du changement

Logistique

back office

Supply Chain

management et conduite du changement