Laurence MARTIN

Doctorante en Sciences du Langage, je travaille sur l'analyse des usages numériques auprès des adultes peu diplômés sous la direction de Mme Chantal Charnet, Directrice de l'ITIC et Mr Bruno Bonu, Directeur de l'UMR Praxiling CNRS-Montpellier3.



Mon expérience de formatrice dans le secteur linguistique et mes compétences en ingénierie de la formation numérique sont aujourd'hui investies dans ce travail de recherche, et ponctuellement, dans la formation de salariés et la formation de formateurs.



Mes compétences :

Réaliser l'ingénierie d'un projet de formation

Concevoir des outils de formation

Animer des formations en communication

Animer des formations de formateurs: TNIC, web 2.0

Gérer des projets multimédia

Analyser les usages numériques et les besoins en f

Assurer le suivi des démarches qualité