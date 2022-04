Laurence MEDRAR

 Je souhaite mettre cette expertise au service d’une entreprise dans des responsabilités élargies d’organisation d’un service ADV/E ou Export/Import et de management afin de contribuer activement à son développement commercial.



EXPERTISE DANS LA FONCTION : 15 ANS

" Organiser / Gérer et Développer l'activité l'ADV Export et /ou les Opérations Import"

- Management RADV/E (Responablle Administration des Ventes Export)

- Administration des Ventes France/Export (ADVE)

- Techniques du Commerce International (CI)

- Logistique Internationale

- Gestion des Dossiers Import/ Supply Chain

- Expérience Internationale Multi-secteur

- Trilingue Français Anglais Espagnol



Quinze ans d’expérience dans les métiers de l’ADV, du commerce international Import/Export, de la logistique internationale et des relations avec les opérations de supply chain, dans des sociétés des secteurs différents m’ont permis d’acquérir une maîtrise forte de ces fonctions.



Je les ai exercées tant au plan opérationnel qu’à celui de l’organisation et du management d’un service en charge de ces opérations. J’ai ainsi acquis une grande aisance professionnelle dans la gestion des dossiers internationaux pour des couples de produits/services – marchés diversifiés et pour différentes zones géographiques EMEA, Amérique, APAC. De plus, 3 ans ½ passés à Singapour m’ont apporté une connaissance de la culture asiatique.



Mes compétences :

EXPORT

IMPORT

MANAGEMENT

TECHNIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

LOGISTIQUE INTERNATIONALE

Administration Des Ventes Export (ADV/E

Responsable ADV/EXPORT