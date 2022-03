Laurent ANGEL (ANGEL)

Ma vision du management dans quelque domaine que ce soit est simple.Mes clients internes et externes sont ils satisfaits des services que lui sont proposés ? Mes délais sont ils bons ?La qualité de service délivrée correspond-elle aux engagements? Mes collaborateurs travaillent-ils en parfaite cohésion ?

Concernant le batiment, ces points de contrôles sont tout aussi applicables, je pourrais y ajouter qu'une facilité dans les relations est primordiale, faire preuve d'humilité et d'empathie m'apparaissent des qualités nécessaires à tout instant et toujours un grand sens de l'écoute du client mais également des collaborateurs. Par expérience, beaucoup de situations complexes sont résolues par une simple écoute.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Recrutement

Création de procédure

Évaluation des équipes

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Animation d'équipe