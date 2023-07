Laurent BERTHIOT

1Prim3D est au service des professionnels et particuliers pour la conception CAO et l'impression 3D de pièces mécaniques ou autres. Nous prenons en charge avec vous tous types de projets jusquà l'industrialisation du produit.

Plus de stock et livraisons rapides à la demande. Nous produisons des petites et moyennes séries de pièces sur nos imprimantes 3D professionnelles. Nous gérons le contrôle qualité et la traçabilité de vos campagnes de production.

- Nos imprimantes FDM sont exclusivement des 3ntr pour garantir à nos clients la même qualité de pièce. Nous avons validé une trentaine de matériaux qui ont tous une fiche technique.

- Nos imprimantes SLA impriment des prototypes ou des séries de pièces. Les résines fonctionnelles de haute performances ont toutes une fiche technique.



Conception mécanique

Impression 3D