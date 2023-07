Laurent BOEHM

Expérience de plus de 15 ans dans la gestion de projets et la Supply Chain, chez un sous traitant automobile majeur, leader sur son marché et qui plus est dans un environnement franco-allemand.



Passionné par les processus et les moyens de production, je suis un inconditionnel de la démarche lean.



capacité à gérer des projets et des équipes



connaissance en reporting financier



allemand et anglais courants



Mes compétences :

Allemand courant

Automobile

Controlling

Industrialisation

kaizen

Lean

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Anglais courant

Lean supply chain

Lean Six Sigma

Production

SAP R/3

Gestion de la production