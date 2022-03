Laurent BRUNOIS

Durant mon parcours professionnel j’ai su m’adapter à mon environnement à travers les différents postes exercés dans plusieurs domaines : commerce, marketing, communication ainsi que celui de la banque, l'assurance et la mutuelle.

En effet, j'ai eu plaisir à prospecter, séduire et fidéliser les clients de mes différents portefeuilles. J’ai, par exemple, fini de nombreuses fois premier dans différents classements internes de performances commerciales des sociétés pour lesquelles j’ai travaillé au cours de ces dernières années.



Mes compétences :

Communication

Vente

Publicité

Marketing

Internet

Développement commercial

Banque

Assurance

Vente, Négociation, Service Client, Gestion de pro

Négociation commerciale

Service client

Business development

Stratégie commerciale

Planification

Gestion de projet

Informer, négocier et vendre en face à face ou à d

Satisfaire la demande de la clientèle avec diploma

Maîtrise de l’outil téléphonique et informatique p